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Алеся Кафельникова показала лицо без макияжа

Российская модель Алеся Кафельникова показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Алеся Кафельникова показала лицо без макияжа
©  @kafelnikova_a

24-летняя манекенщица поделилась в сторис новым фото. Так, она запечатлела себя с прозрачным гелем на лице в кабинете у косметолога.

На размещенном кадре видно, что на время процедуры знаменитость отказалась от макияжа, а волосы убрала под специальную шапочку.

В апреле Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты. Модель рассказала, что раз в месяц проходит процедуру чистки лица и прибегает к пилингу. Кроме того, девушка указала, что через день занимается спортом и подвергается скульптурированию и моделированию тела с помощью методик Vela Shape и VIP Line.

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