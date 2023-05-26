Алеся Кафельникова показала лицо без макияжа

Российская модель Алеся Кафельникова показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© @kafelnikova_a

24-летняя манекенщица поделилась в сторис новым фото. Так, она запечатлела себя с прозрачным гелем на лице в кабинете у косметолога.

На размещенном кадре видно, что на время процедуры знаменитость отказалась от макияжа, а волосы убрала под специальную шапочку.