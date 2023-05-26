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Daily Mail: Леонардо ДиКаприо и Ирина Шейк неоднократно встречались в Каннах

Американский актер Леонардо ДиКаприо "кружил" вокруг российской супермодели Ирины Шейк во время 76-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что 48-летний Леонардо ДиКаприо и 37-летняя Ирина Шейк встречались на Лазурном Берегу как минимум дважды. Актер представлял фильм "Убийцы цветочной луны", а супермодель посетила премьеру в качестве гостьи. Впоследствии звезды пересеклись на вечеринке по случаю дня рождения Наоми Кэмпбелл.

Престижный киносмотр также посетила Джиджи Хадид, с которой Леонардо ДиКаприо приписывали роман в сентябре 2022 года. 28-летнюю модель заметили на премьере фильма "Подстрекательница".

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Леонардо ДиКаприо заметили в ресторане с бывшей девушкой нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

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