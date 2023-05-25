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Волочкова пожаловалась, что дочь запретила ей посетить выпускной

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что дочь Ариадна не разрешила ей посетить выпускной. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Волочкова пожаловалась, что дочь запретила ей посетить выпускной
© ТАСС

Волочкова пояснила, что дочь боится конкуренции со стороны матери на выпускном. В частности того, что известная балерина привлечет всеобщее чрезмерное внимание.

Артистка отметила, что поведение Ариадны очень ранило ее. Она добавила, что родные, близкие люди ее фактически предали.

По ее мнению, отец девочки, бизнесмен Игорь Вдовин, а также ее бабушка настраивают ребенка против матери, оказывают на нее давление с тем, чтобы Ариадна возражала против визита балерины на выпускной.

Волочкова подчеркнула, что несмотря на противодействие родных и отсутствие приглашения, все же явится на праздник.

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Напомним, что Ариадна проживает в семье отца, известного бизнесмена, доктора юридических наук Игоря Вдовина. Встречи с матерью относительно редки, это обусловлено напряженным графиком балерины.

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