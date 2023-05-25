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Бывшая жена Лепса заработала 31 миллион рублей на продаже украшений его бренда

Танцовщица и бывшая жена российского певца Григория Лепса Анна Шаплыкова заработала на продаже ювелирных украшений его бренда десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бывшая жена Лепса заработала 31 млн на продаже украшений его бренда
© РИА Новости

В браке знаменитости создали марку GL Jewelry. Известно, в ассортименте присутствует браслет, стоимость которого составляет более миллиона рублей. Кроме того, покупатель может приобрести кольца более чем за 150 тысяч рублей.

После развода компания перешла в собственность Шаплыковой, которая на данный момент является ее генеральным директором. По данным авторов канала, выручка ООО «"Компания" Джи Эл Джуелри» за 2022 год составила 31 миллион рублей.

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Ранее стало известно, что российская телеведущая Ксения Собчак заработала на продаже одежды своего модного бренда более ста миллионов рублей.

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