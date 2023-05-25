$79.97-0.2086.20-0.35
48 минут назад

Люся Чеботина покинула церемонию вручения премии RU.TV из-за Иды Галич

Вечерняя Москва

Церемония вручения премии телеканала RU.TV не обошлась без скандала. Победительница в одной из номинаций Люся Чеботина отказалась выйти на сцену. Исполнитель и автор хита «Солнце Монако» преждевременно покинула «Крокус Сити Холл» в самый разгар мероприятия.

Люся Чеботина покинула церемонию вручения премии RU.TV из-за Иды Галич
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как сообщалось, Чеботина покинула премию, узнав, что Ида Галич должна вручить ей награду в номинации «Звезда «Русского радио». Сославшись на плохое самочувствие, певица спешно покинула премию.

В свою очередь Ида Галич не отреагировала не случившееся. После премии телеведущая опубликовала пост, посвятив его своему платью от Valentin Yudashkin, в котором была на мероприятии. Так Галич решила почтить память дизайнера Валентина Юдашкина, пишет РБК.

Галич выразила разочарование в связи с тем, что представители ее бывшей подруги Люси Чеботиной ведут себя некрасиво и заявляют, что певица якобы не виновата в срыве съемок шоу «1–11». Галич собирается доказать свою правоту, предоставив переписку. Телеведущую вывел из себя поступок Чеботиной во время съемок шоу «1-11», в котором принимают участие школьники и знаменитости. По словам Галич, Чеботина не явилась на съемку.

Шоу-бизнес,Ида Галич,Валентин Юдашкин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий