Люся Чеботина покинула церемонию вручения премии RU.TV из-за Иды Галич

Церемония вручения премии телеканала RU.TV не обошлась без скандала. Победительница в одной из номинаций Люся Чеботина отказалась выйти на сцену. Исполнитель и автор хита «Солнце Монако» преждевременно покинула «Крокус Сити Холл» в самый разгар мероприятия.
Как сообщалось, Чеботина покинула премию, узнав, что Ида Галич должна вручить ей награду в номинации «Звезда «Русского радио». Сославшись на плохое самочувствие, певица спешно покинула премию.
В свою очередь Ида Галич не отреагировала не случившееся. После премии телеведущая опубликовала пост, посвятив его своему платью от Valentin Yudashkin, в котором была на мероприятии. Так Галич решила почтить память дизайнера Валентина Юдашкина, пишет РБК.
Галич выразила разочарование в связи с тем, что представители ее бывшей подруги Люси Чеботиной ведут себя некрасиво и заявляют, что певица якобы не виновата в срыве съемок шоу «1–11». Галич собирается доказать свою правоту, предоставив переписку. Телеведущую вывел из себя поступок Чеботиной во время съемок шоу «1-11», в котором принимают участие школьники и знаменитости. По словам Галич, Чеботина не явилась на съемку.