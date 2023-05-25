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Названа причина отмены концерта Арбениной в Нальчике

Стала известна причина отмены концерта российской исполнительницы и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Нальчике. Об этом сообщает ТАСС.

Названа причина отмены концерта Арбениной в Нальчике
© Lenta.ru

Представители «Зеленого театра», площадки, на которой должно было состояться шоу, заявили, что выступление, запланированное на 7 июня, отменено из-за состояния здоровья певицы.

«Организаторы тура, как мы понимаем, отменяют концерты во всех городах», — добавили представители культурного учреждения.

В начале апреля стало известно, что концерты артистки отменены в шести российских городах. Позже Арбенина вышла на связь и привела в одной из публикаций в соцсетях строки из песни «Гавань», где содержится призыв не бояться и утверждение, что все будет хорошо.

Помимо этого, певица анонсировала выступления в трех городах Узбекистана, однако мероприятия были отменены в середине мая в связи с «невозможностью выполнения технических райдеров».

Ранее продюсер спектакля «Эйнштейн и Маргарита» с участием российских актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова Даниил Ерохин назвал причину отмены постановки в Екатеринбурге.

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