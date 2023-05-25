Актер Мамаев рассказал об отношениях с Орбакайте

Мамаев объяснил, что не виделся с Орбакайте после съемок фильма «Гардемарины 1787. Мир». Картина вышла в 2021 году. Артист признался, что во время работы над проектом очень хорошо общался с музыканткой и вспоминал вместе с ней юность. Актер отметил, что не знает позиции артистки по поводу специальной военной операции (СВО).