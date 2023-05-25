Актер Мамаев рассказал об отношениях с Орбакайте

Актер Михаил Мамаев заявил, что уже несколько не общается с Кристиной Орбакайте
Актер Михаил Мамаев рассказал в интервью с Борисом Корчевниковым, что не общается с певицей Кристиной Орбакайте.
Мамаев объяснил, что не виделся с Орбакайте после съемок фильма «Гардемарины 1787. Мир». Картина вышла в 2021 году. Артист признался, что во время работы над проектом очень хорошо общался с музыканткой и вспоминал вместе с ней юность. Актер отметил, что не знает позиции артистки по поводу специальной военной операции (СВО).
«До меня доходит, какую позицию занимает ее мама (Алла Пугачева). У нас разные позиции. <…> Мне горько узнавать, что некоторые мои коллеги оказались по ту сторону баррикад. Но во многом это было предсказуемо», — заявил Мамаев.
Он уточнил, что прекратил общение со всеми друзьями и знакомыми, которые критикуют СВО.