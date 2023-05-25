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18 минут назад

«Успела пореветь, попсиховать»: с Бузовой произошло ЧП в дороге

Вечерняя Москваиещё 1

Ночная поездка из Краснодара в Сочи стала настоящим испытанием для певицы Ольги Бузовой. С артисткой произошло настоящее ЧП, заставившее ее буквально расплакаться.

«Успела пореветь, попсиховать»: с Бузовой произошло ЧП в дороге
Фото: Youtube / ШАСТУНYoutube / ШАСТУН

— Вы не представляете, на каких мы нервах с трех утра... Я уже успела пореветь, попсиховать. Такой поездки за всю мою гастрольную деятельность не было, — призналась певица.

Бузова планировала сесть на поезд до Адлера и вылететь в 11:20, но состав пришел с задержкой на два часа. Тогда певица купила билеты на поезд и самолет, сместив выезд на час.

Однако у нового поезда посреди пути ночью сломался двигатель. Состав остановился без связи и электричества. Рассказывая об этой ситуации подписчикам своих социальных сетей, Бузова не смогла сдержать слез. Попасть в аэропорт певице удалось всего за полчаса до вылета, передает «7дней».

Недавно певица рассказала поклонникам, что отметила личный праздник. Речь идет о дебюте в шоу «Дом-2», с момента которого прошло 19 лет.

Бузова назвала ложной информацию о том, что ее бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов, якобы станет участником нового сезона шоу «Новые звезды в Африке». По словам Бузовой, подписчики ежедневно спрашивают ее об экс-супруге, поэтому она решила «поставить крест» на этом.

Шоу-бизнес,Дмитрий Тарасов,
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