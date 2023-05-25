«Успела пореветь, попсиховать»: с Бузовой произошло ЧП в дороге

Ночная поездка из Краснодара в Сочи стала настоящим испытанием для певицы Ольги Бузовой. С артисткой произошло настоящее ЧП, заставившее ее буквально расплакаться.

Фото: Youtube / ШАСТУН Youtube / ШАСТУН

— Вы не представляете, на каких мы нервах с трех утра... Я уже успела пореветь, попсиховать. Такой поездки за всю мою гастрольную деятельность не было, — призналась певица.

Бузова планировала сесть на поезд до Адлера и вылететь в 11:20, но состав пришел с задержкой на два часа. Тогда певица купила билеты на поезд и самолет, сместив выезд на час.

Однако у нового поезда посреди пути ночью сломался двигатель. Состав остановился без связи и электричества. Рассказывая об этой ситуации подписчикам своих социальных сетей, Бузова не смогла сдержать слез. Попасть в аэропорт певице удалось всего за полчаса до вылета, передает «7дней».

Недавно певица рассказала поклонникам, что отметила личный праздник. Речь идет о дебюте в шоу «Дом-2», с момента которого прошло 19 лет.