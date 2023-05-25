Волочкова объяснила, почему дочь не захотела видеть ее на последнем звонке
На днях известную балерину Анастасию Волочкову не пустили на последний звонок ее дочери Ариадны. Звездная блондинка считает, что дочь попросту завидует ей.
— Выпускной вечер, выпускной бал… Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху — ради Бога. Ничего страшного не произошло, — сказала она.
Кроме того, Волочкова уверена, что все это дело рук ее бывшего мужа — бизнесмена Игоря Вдовина, передает сайт «Пятого канала».
Единственная дочь балерины Ариадна уже давно живет со своим отцом и его супругой Екатериной Николаевой. Из-за этого появились слухи, что между мамой и дочерью постоянно возникают конфликты. Но сама артистка подчеркивает, что данная ситуация ее не обижает, с Ариадной они в отличных отношениях, хотя звезду и коробит, что бывший гражданский муж действовал с девочкой запрещенными методами — подкупами и обещаниями.
Расходы на организацию выпускного бала для школьников выросли почти в два раза за последние четыре года, сообщили эксперты крупного аналитического портала. «Вечерняя Москва» выяснила, как подготовиться к празднику и не переплатить.