$79.97-0.2086.20-0.35

Волочкова объяснила, почему дочь не захотела видеть ее на последнем звонке

На днях известную балерину Анастасию Волочкову не пустили на последний звонок ее дочери Ариадны. Звездная блондинка считает, что дочь попросту завидует ей.

Волочкова объяснила, почему дочь не захотела видеть ее на последнем звонке
© Вечерняя Москва

— Выпускной вечер, выпускной бал… Не захотела видеть, приревновала к моей славе и успеху — ради Бога. Ничего страшного не произошло, — сказала она.

Кроме того, Волочкова уверена, что все это дело рук ее бывшего мужа — бизнесмена Игоря Вдовина, передает сайт «Пятого канала».

Единственная дочь балерины Ариадна уже давно живет со своим отцом и его супругой Екатериной Николаевой. Из-за этого появились слухи, что между мамой и дочерью постоянно возникают конфликты. Но сама артистка подчеркивает, что данная ситуация ее не обижает, с Ариадной они в отличных отношениях, хотя звезду и коробит, что бывший гражданский муж действовал с девочкой запрещенными методами — подкупами и обещаниями.

Расходы на организацию выпускного бала для школьников выросли почти в два раза за последние четыре года, сообщили эксперты крупного аналитического портала. «Вечерняя Москва» выяснила, как подготовиться к празднику и не переплатить.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий