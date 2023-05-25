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СМИ: С Пугачевой требуют долг по аренде участка в Подмосковье

В одном из московских судов зарегистрировали иск комитета по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск, ответчиком по которому выступает Алла Борисовна Пугачева — предположительно, речь идет о Примадонне. Согласно документу, у нее образовалась задолженность по аренде земельного участка.

Уточняется, что ответчик должен выплатить 44,5 тысячи рублей долга, а также пени в размере 6,7 тысячи рублей. Речь идет об аренде земельного участка в деревне Бережки. Долг начислен за период с 16 июня 2021 по 11 марта 2023 года.

Доподлинно неизвестно, является ли ответчиком по иску именитая певица или ее однофамилица. Однако, предположительно, в Бережках находится дача Аллы Пугачевой, которой владеет ее внук Никита Пресняков, передает агентство городских новостей «Москва».

В марте появилась информация, что данный загородный дом в деревне Бережки, построенный еще в 90-х годах прошлого века, был выставлен на продажу. За дачу Пугачевой, которая занимает 800 квадратных метров, покупателям предлагают заплатить 225 миллионов рублей.

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