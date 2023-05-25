Любовный гороскоп на 26 мая 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Любовь станет центральной темой этого дня. Бабочки в животе и все к ним прилагающееся. В общем, наслаждайтесь и не отвлекайтесь сильно на мирские дела. ТЕЛЬЦЫ Хорошее время для того, чтобы выяснить отношения. Не переходите в фазу конфликта, но и себя в обиду не давайте. Худой мир хуже доброй ссоры. БЛИЗНЕЦЫ Звезды советуют 26 мая устроить романтический ужин или прогуляться под Луной. И погода, и звездный прогноз к этому располагают. РАКИ Ракам рекомендуется обращать внимание на детали в отношениях. Присмотритесь, ваша вторая половинка подает вам невербальные сигналы. ЛЬВЫ Честность должна стать девизом этого дня. Не стоит ничего скрывать от вашей второй половинки. ДЕВЫ День подходит для важных решение касательно отношений. Но тут важно не рубить с плеча. Если вы давно в чем-то сомневались, 26 мая вы сможете наконец-то поставить точку. ВЕСЫ Все тайное может стать явным в одночасье. На любовном поприще лучше быть в этот день начеку. СКОРПИОНЫ Скорпионов страсти могут снова утащить в свою пучину. Старайтесь сохранить холодный разум, но не ледяное сердце. Держите баланс. СТРЕЛЬЦЫ Ваша вторая половинка нуждается во внимании – не обделяйте. Этот день хорошо будет провести вместе, считают звезды. КОЗЕРОГИ Звезды в этот день отсылают к общим воспоминаниям партнеров. Хорошо будет вместе посмотреть общие фотографии, видео, просто повспоминать лучшие моменты из жизни. ВОДОЛЕИ Водолеям звезды советуют не размениваться по пустякам. Наступит момент, и вы поймете, кто вам нужен по жизни. РЫБЫ Рыбам рекомендуется сместить фокус внимания со второй половинки немного на себя. Не тоните в своих чувствах, научитесь ими управлять.