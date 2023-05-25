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1 час назад

Певец Жан-Луи Мурат скончался в возрасте 71 года

Газета.Ruиещё 2

Французский певец Жан-Луи Мурат умер в возрасте 71 года. Об этом сообщает DailyNews.

Певец Жан-Луи Мурат скончался в возрасте 71 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причина смерти неизвестна.

Жан-Луи Берго, известный под псевдонимом Жан-Луи Мурат, родился 28 января 1952 года. С детства он увлекался музыкой и ходил в секцию духовых инструментов.

В 1977 году Мурат начал свою музыкальную карьеру. Вместе с друзьями он основал рок-группу Clara, в которой был вокалистом и автором песен. Позже коллектив распался. В 1981 году артист записал свою дебютную пластинку с тремя песнями. Через год он выпустил мини-альбом Suicidez-vous, Le Peuple est mort.

За всю жизнь Мурат выпустил около 20 альбомов. Его композиции не раз достигали вершин французских чартов.

«В своих альбомах я рассказываю в мельчайших подробностях всю свою сентиментальную жизнь, начиная с начала моей карьеры», — рассказывал музыкант.

Ранее умер заслуженный артист России Вячеслав Прокопов. Он был солистом оркестра Большого театра, исполнял партии первой трубы в спектаклях «Спартак», «Сон в летнюю ночь», «Лебединое озеро», «Аида» и многих других.

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