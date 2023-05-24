Брухунова раскрыла свою должность в театре Петросяна

О работе директором в театре своего мужа, комика Евгения Петросяна рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Татьяна Брухунова .

«Кроме путешествий и хождений по театрам, что вы еще умеете? Какая у вас профессия?» — задала вопрос одна из подписчиц.

Поклонники поддержали Брухунову и рекомендовали нетактичной россиянке тоже приобщиться к искусству. «Обязательно найдите время в своей жизни на путешествия и походы в театр», «Стоит обратить внимание на то, что вас триггерит в других. Как правило, это то, чего вы хотите на самом деле», — написали они.