Волочкова заявила, что не лезет в личную жизнь дочери

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не дает 17-летней дочери Ариадне советов, как вести себя с парнями.

Волочкова заявила, что не лезет в личные отношения дочери и полностью ей доверяет. Она отметила, что девушка встречается с молодым человеком.

Ариадна приезжала на день рождения танцовщицы вместе с возлюбленным.

"Я доверяю ее выбору. Если парень ей нравится, то это прекрасно", - отметила артистка.

Волочкова объяснила, что в воспитании дочери не хочет уподобляться своей матери, которая пыталась контролировать ее жизнь.

Ариадна Волочкова родилась 23 сентября 2005 года в союзе балерины и бизнесмена Игоря Вдовина. В 2007-м предприниматель и артистка расстались. Балерина публично заявляла, что экс-возлюбленный должен ей более трех млн долларов. Дочь балерины уже несколько лет живет со своим отцом. Ариадна объясняла, что родитель живет в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до школы и на тренировки.