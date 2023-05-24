Валерию Кипелову присвоено звание заслуженного артиста России

Валерий Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года. Начал творческую карьеру с выступлений в разных вокально-инструментальных ансамблей в 1970-е годы. В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» сформировал группу «Ария». После ухода из нее в сентябре 2002 года основал группу «Кипелов» и стал ее руководителем.