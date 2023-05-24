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1 час назад

Бывшему вокалисту рок-группы «Ария» Валерию Кипелову присвоено звание заслуженного артиста РФ

Агентство «Москва»иещё 2

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание заслуженного артиста России музыканту, бывшему вокалисту рок-группы «Ария» Валерию Кипелову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Валерию Кипелову присвоено звание заслуженного артиста России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист РФ» <…> Кипелову Валерию Александровичу - артисту, музыканту, Москва», - говорится в документе.

Валерий Кипелов родился в Москве 12 июля 1958 года. Начал творческую карьеру с выступлений в разных вокально-инструментальных ансамблей в 1970-е годы. В 1985 году с другими участниками ВИА «Поющие сердца» сформировал группу «Ария». После ухода из нее в сентябре 2002 года основал группу «Кипелов» и стал ее руководителем.

Шоу-бизнес,Валерий Кипелов,Владимир Путин,
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