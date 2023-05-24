Анастасия Волочкова рассказала про верность Родине

«Вы знаете, я так не люблю это слово, патриотизм, потому что патриотизм для меня заключается в любви к моей Родине. Потому что я живу в России, я верный своей стране человек, и я доказываю это своим делом. В частности, тем, что я люблю и умею объединять детей нашей России. У нас очень много талантливых детей. И я считаю, что в этом и есть мой патриотизм», — отметила Волочкова в интервью «Слово и Дело».