Анастасия Волочкова рассказала про верность Родине и создании шоу для гастролей в новых регионах России
Балерина Анастасия Волочкова, помимо постановки спектаклей, активно занимается музыкальной карьерой и зачастую является приглашенной звездой на государственных концертах. Почему при этом артистка не любит рассуждать о патриотизме, и какие у нее планы на новые регионы России, Волочкова эксклюзивно рассказала в интервью «Слово и Дело» в ходе музыкальной премии RU.TV.
График Анастасии Волочковой заполнен выступлениями. Еще пару дней назад она появилась на сцене Большого зала Государственного Кремлевского дворца, исполнив на концерте «Славься, Отечество!» песни «Прекрасное далеко» и «Леди совершенство». При этом тема патриотизма для артистки — достаточно деликатная.
«Вы знаете, я так не люблю это слово, патриотизм, потому что патриотизм для меня заключается в любви к моей Родине. Потому что я живу в России, я верный своей стране человек, и я доказываю это своим делом. В частности, тем, что я люблю и умею объединять детей нашей России. У нас очень много талантливых детей. И я считаю, что в этом и есть мой патриотизм», — отметила Волочкова в интервью «Слово и Дело».
Балерина также обратила внимание, что она на каждые свои постановки весомую часть зрителей приглашает бесплатно. Ей нравится дарить людям возможность погрузиться в искусство.
«Мне не нужно для этого (любовь к Родине. — Прим. ред.) подтверждать и записывать песни, понимаете. Я участвовала в патриотическом концерте несколько дней назад в Кремле. Но я участвовала не потому, что это патриотический концерт, а потому что меня туда пригласили и потому что я знаю, что это в поддержку России. Я считаю, что моя задача — творчеством показывать верность своей Родине», — пояснила артистка.
Анастасия Волочкова в настоящий момент разрабатывает новую программу для балетных постановок, чтобы была возможность посетить новые регионы России. Сейчас она не может отправиться с готовой программой из-за того, что в ней задействовано много декораций и детей, что делает выезд на дальние расстояния практически невозможным.
Когда новый шоу-проект будет готов, Волочкова сразу представит гастрольный тур по российским городам. За свою творческую карьеру она уже побывала во всех уголках родной страны — и останавливаться не собирается.
«Я очень люблю регионы, потому что там живут хорошие люди, очень открытые, без пафоса», — рассказала Волочкова.
Артистка уверена, что музыка и танец способны объединить весь российский народ.