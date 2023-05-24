СМИ: Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес в России

Певица Алла Пугачева ликвидировала свой последний бизнес на территории России. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, у певицы больше не осталось источников дохода в нашей стране. Она прекратила сотрудничество с обувной компанией, для которой принимала участие в создании моделей в качестве дизайнера.

Сейчас на сайте фирмы осталось всего несколько моделей обуви из коллекции Alla Pugachova. Все они продаются со скидкой. В компании подтвердили, что имя Пугачевой было убрано, а товары переименованы в коллекцию "Премиум".

Напомним, в прошлом году налоговая служба ликвидировала компанию Пугачевой ООО "АБП".