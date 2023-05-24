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Пугачева закрыла последний бизнес в России

Певица Алла Пугачева закрыла последний бизнес в России. Как сообщает «КП», 74-летняя знаменитость решила отказаться от продажи обуви и аксессуаров под своим именем.

Пугачева закрыла последний бизнес в России
© ТАСС

Напомним, что Примадонна покинула Россию еще в 2022 году. Она возвращалась всего дважды — осенью 2022 года, чтобы забрать документы своих детей из школы, и в мае 2023 года, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным. В последний визит она не только посетила похороны, но и решила ряд деловых вопросов.

После эмиграции Пугачева продолжала зарабатывать в России. Однако осенью прошлого года она ликвидировала свою компанию ООО «АБП», через которую издавала песни, оформляла концертные и корпоративные выступления. Оставался один источник дохода — дизайнерский. Несколько лет назад она заключила контракт с маркой обуви «Эконика» и разрабатывала для них как дизайнер авторские коллекции сапог и туфель.

Сами ботинки от Аллы Пугачевой стоили от 10 тысяч рублей и хорошо продавались. Кроме того, в прошлом году Примадонна выпустила еще и коллекцию аксессуаров — шапки, шарфы, перчатки, зонты, цепи. Сейчас же с сайта «Эконики» внезапно пропала вся продукция, разработанная певицей. Остались лишь пять моделей обуви, которые находятся на распродаже.

Пугачева не ответила на вопрос об эмиграции

Журналисты издания позвонили в компанию. Там рассказали, что товары переименовали в коллекцию «Премиум», просто убрав имя Пугачевой. В организации заверили, что больше никаких товаров под брендом «Алла Пугачева» они выпускать не собираются.

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