СМИ: Пугачева закрыла последний бизнес в России

По данным издания, артистка, которая вскоре после начала специальной военной операции уехала в Израиль, осенью 2022 года ликвидировала компанию ООО «АБП». Через нее Пугачева издавала песни, оформляла концертные выступления и корпоративы. При этом у певицы оставался еще один бизнес в стране: Пугачева в качестве дизайнера создавала авторские коллекции обуви и аксессуаров для компании «Эконика».