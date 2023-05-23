Наталья Подольская рассказала о своем половом воспитании

Об изучении в детстве книги об интимных вопросах вспомнила в беседе с «Дети Mail.ru » певица Наталья Подольская . Артистка заявила о начале своего полового воспитания в восемь лет.

Подольская отметила, что мать обсуждала тему сексуальности и с ней, и с сестрой-двойняшкой Юлианой, рассказывала дочерям о менструации. Подольская считает, что с детьми важно говорить об этом. Так, со страшим сыном ее муж Владимир Пресняков уже обсудил строение половых органов, но тему деторождения они еще не затрагивали, поскольку мальчик еще не интересовался этим вопросом.