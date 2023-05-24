Дочь Даны Борисовой попала в больницу после нападения собаки

Телеведущая Дана Борисова требует выплаты моральной компенсации в 200 тысяч рублей от хозяйки собаки, которая напала на ее дочь в подмосковном ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам знаменитости, ее 15-летняя дочь Полина сидела за столиком в заведении вместе с их питомцем Мишелем, когда на нее набросилась собака породы джек-рассел-терьер.

В этот момент Борисова вызывала такси у выхода. Как только животное кинулось на девочку, она побежала на помощь, все руки дочери были в крови, отметила ведущая.

Позже выяснилось, что хозяйкой собаки является владелица заведения. После инцидента она уведомила Борисову, что ее питомец не привит от бешенства. Телеведущая рассказала, что ее дочери предстоят шесть уколов от бешенства и нахождение в стационаре.