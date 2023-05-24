$80.17+0.2386.55+0.05

Дочь Даны Борисовой попала в больницу после нападения собаки

Телеведущая Дана Борисова требует выплаты моральной компенсации в 200 тысяч рублей от хозяйки собаки, которая напала на ее дочь в подмосковном ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Дочь Даны Борисовой попала в больницу после нападения собаки
© РИА Новости

По словам знаменитости, ее 15-летняя дочь Полина сидела за столиком в заведении вместе с их питомцем Мишелем, когда на нее набросилась собака породы джек-рассел-терьер.

В этот момент Борисова вызывала такси у выхода. Как только животное кинулось на девочку, она побежала на помощь, все руки дочери были в крови, отметила ведущая.

Позже выяснилось, что хозяйкой собаки является владелица заведения. После инцидента она уведомила Борисову, что ее питомец не привит от бешенства. Телеведущая рассказала, что ее дочери предстоят шесть уколов от бешенства и нахождение в стационаре.

Ранее Борисова рассказала о том, что оплатила задолженность по ЖКХ с помощью пожертвований подписчиков. Она сделала публикацию в социальных сетях, попросив неравнодушных перевести ей по сто рублей. Телеведущая сообщила, что благодаря коллективному сбору погасила долг в 25 тысяч рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий