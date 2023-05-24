Певица Люся Чеботина ушла с премии RU.TV, которую вела Ида Галич

"Люся Чеботина сбежала с премии, когда узнала, что награду в номинации "Звезда Русского радио" ей будет вручать… Ида Галич. Занавес!" - пишет издание. 16 мая Галич пожаловалась на срыв своего шоу "1-11" из-за приглашенного гостя, которым была Чеботина. Как оказалось, певица не явилась на съемки, чем подвела команду. Ведущая назвала поведение артистки "свинством", заявив, что больше не намерена сотрудничать с певицей. В ответ на обвинения Галич представитель Чеботиной заявил, что между артисткой и ведущей не было договоренностей о съемках. Галич опровергла это сообщение, отметив, что всегда со всеми заранее договаривается. Она призналась, что ждала извинений от музыкантки и ее команды, а не "вранья". Позже Чеботина вышла на связь, заявив, что не посетила съемки из-за высокого давления и плохого самочувствия.