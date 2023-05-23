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53 минуты назад

Названа причина дебоша, который Рома Зверь устроил в самарском баре

Никита Бородкин

Конфликт в самарском баре с участием фронтмена группы «Звери» Романом Билыком произошел по вине компании посетителей, которые пытались добиться внимания от артиста. Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на PR-менеджера группы Максима Гну.

По его словам, Рома Зверь вместе с частью команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва по Волге. Гости настойчиво обращались к нему за совместными снимками и привлекали внимание. Вежливые отказы не помогли, после чего фронтмен вышел из себя.

«Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме», — добавил Гну, напомнив, что у любого артиста есть своя жизнь и возможность отказаться от снимков с фанатами.

PR-менеджер также отметил, что концерт группы «Звери» в Самаре состоится. На него ждут всех, кроме «невоспитанных оппонентов».

Рома «Зверь» устроил дебош в самарском баре

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором Рома Зверь в нетрезвом виде поссорился с посетителем в баре «8bit» на Молодогвардейской улице. По словам очевидцев, музыкант пришел в заведение уже в нетрезвом состоянии. В баре он стал спорить с одним из посетителей и начал требовать выйти на улицу, чтобы разобраться. Конфликт не привел к драке между мужчинами. Отмечается, что друзья певца вывели его из заведения.

Шоу-бизнес,Видео,Роман Билык,
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