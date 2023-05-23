Названа причина дебоша, который Рома Зверь устроил в самарском баре

Конфликт в самарском баре с участием фронтмена группы «Звери» Романом Билыком произошел по вине компании посетителей, которые пытались добиться внимания от артиста. Об этом сообщает «Газета.ru», со ссылкой на PR-менеджера группы Максима Гну.

По его словам, Рома Зверь вместе с частью команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва по Волге. Гости настойчиво обращались к нему за совместными снимками и привлекали внимание. Вежливые отказы не помогли, после чего фронтмен вышел из себя.

«Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме», — добавил Гну, напомнив, что у любого артиста есть своя жизнь и возможность отказаться от снимков с фанатами.

PR-менеджер также отметил, что концерт группы «Звери» в Самаре состоится. На него ждут всех, кроме «невоспитанных оппонентов».