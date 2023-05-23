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«Мы опешили»: Собчак рассказала о запрошенном Васильевой гонораре за интервью

Актриса Татьяна Васильева запросила за интервью с ней 300 тысяч рублей. Об этом рассказала в соцсетях журналистка и телеведущая Ксения Собчак, пишет «Газета.ру».

По словам Собчак, ее продюсер действительно приглашал Васильеву на интервью. Однако доверенное лицо актрисы заявило, что стандартная ставка ее составляет 300 тысяч рублей.

«Мы опешили, удивились и на этом переговоры интеллигентно прекратились», — пояснила телеведущая.

Она отметила, что сейчас готова была бы заплатить такие деньги за разговор с актрисой, особенно, если «за дополнительные 100 тысяч» она расскажет, что признанный в России иностранным агентом Максим Галкин* «тоже "Ведьмак"».

Ранее народная артистка России Татьяна Васильева на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» заявила, что комик Максим Галкин* просто «воспользовался» страной, а певица Алла Пугачева является «великим, но глупым человеком». При этом она отметила, что отказалась от интервью с Ксенией Собчак, так как та «неприятный человек и провокатор», и назвала журналистку «ведьмой».

*признан иностранным агентом в РФ

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