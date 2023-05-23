Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова купила 8-месячным сыновьям машину
Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова купила машину для сыновей. Об этом сообщает телеканал «Муз-ТВ».
Ефременкова приобрела белый автомобиль модели Audi Q-7. По данным телеканала, транспорт стоит не менее 10 млн рублей. Девушка похвасталась покупкой в социальных сетях. Таким образом она отпраздновала восемь месяцев со дня рождения ее близнецов.
«Я знаю, что все мальчишки любят играть в машинки, поэтому решила сделать подарок своим сыночкам», — рассказала Ефременкова.
Она также обратилась к сыновьям, пожелав им быть «бесконечно здоровыми, счастливыми и удачливым».
Ефременкова стала матерью близнецов в сентябре 2022 года. Она родила от возлюбленного Мондезира Свет-Амура. Бывшие участники «Дома-2» начали встречаться в марте 2019 года. Пара несколько раз расставалась и сходилась, а в мае 2022 года объявила о беременности экс-участницы телестройки. Блогерша рассказывала, что не торопится связываться себя узами брака со Свет-Амуром. Она говорила, что выйдет замуж за возлюбленного, когда малыши родятся и чуть подрастут.