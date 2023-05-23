Рома «Зверь» устроил дебош в самарском баре

Фронтмен группы «Звери» Роман Билык в пьяном виде поссорился с посетителем бара в Самаре, сообщает Telegram-канал Baza. В этом городе у группы должен пройти концерт.

По данным канала, инцидент произошел в баре «8bit» на Молодогвардейской улице. По словам очевидцев, музыкант пришел в заведение уже в нетрезвом состоянии. В баре он поспорил с одним из посетителей, требовал от него выйти на улицу и разобраться «раз на раз».

Друзья артиста увели певца из бара до того, как конфликт мог развиться до драки.

Поклонникам рок-группы «Звери» Роман Билык больше знаком под псевдонимом Рома «Зверь». В декабре прошлого года ему исполнилось 45 лет.