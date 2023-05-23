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Бездомных выселяют из отеля в Лондоне из-за Бейонсе

Десятки бездомных семей могут выселить из отеля Travelodge в Лондоне из-за концерта американской певицы Beyonce. Об этом сообщает The Guardian.

Бездомных выселяют из отеля в Лондоне из-за Бейонсе
© Газета.Ru

Жилье, предоставленное семьям ранее, потребовалось для удовлетворения повышенного спроса на гостиницы. Семьи разместят в альтернативном временном жилье.

Сейчас около 100 номеров лондонского отеля забронированы местным городским советом для бездомных. В совете обещают сделать все возможное, чтобы найти для жильцов другое подходящее жилье.

В свою очередь, в отеле указывают на то, что размещение бездомных семей в отеле было временным решением на короткий срок, и предложили номера в других отелях этой сети.

Всего Бейонсе проведет пять концертов в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» с 29 мая по 4 июня.

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