Юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) опроверг слова актрисы Татьяны Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Васильева рассказала о якобы последнем эфире юмориста на российском ТВ в феврале прошлого года. По ее словам, юморист бегал по студии, предлагал ей выпить, а на следующий день покинул страну.

«Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съемок. Это также ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля я снял еще целый пул программ», — заявил Галкин* в социальных сетях.

Шоумен добавил, что не собирался покидать Россию до начала спецоперацию, напомнив, что вкладывал десятки миллионов рублей в свой подмосковный замок в деревне Грязи.

Напомним, что Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. В мае 2023 года юморист обратился в суд с требованием снять с него этот статус.