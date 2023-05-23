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A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин

Рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, отчитал мужчин, которые устроили драку рядом с его беременной возлюбленной, барбадосской певицей Рианной. Об этом сообщает ET.

A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
© Lenta.ru

Исполнитель обратился к группе посетителей клуба после того, как во время недавней прогулки рядом с ним и Рианной возникла драка.

«Вы все ведете себя как джентльмены, уяснили? Я здесь со своей леди», — сказал рэпер.

Он также призвал зачинщиков конфликта успокоиться.

Согласно видео, размещенному в социальных сетях, пара была на месте проведения промо-акции, когда началась драка.

Ранее сообщалось, что A$AP Rocky оперся на лицо девушки из толпы во время прыжка через ограждение, а затем извинился перед ней в соцсетях.

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