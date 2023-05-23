A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
Рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, отчитал мужчин, которые устроили драку рядом с его беременной возлюбленной, барбадосской певицей Рианной. Об этом сообщает ET.
Исполнитель обратился к группе посетителей клуба после того, как во время недавней прогулки рядом с ним и Рианной возникла драка.
«Вы все ведете себя как джентльмены, уяснили? Я здесь со своей леди», — сказал рэпер.
Он также призвал зачинщиков конфликта успокоиться.
Согласно видео, размещенному в социальных сетях, пара была на месте проведения промо-акции, когда началась драка.
Ранее сообщалось, что A$AP Rocky оперся на лицо девушки из толпы во время прыжка через ограждение, а затем извинился перед ней в соцсетях.