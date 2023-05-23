$79.94+0.0386.50+0.22

Меладзе даст концерт в Узбекистане после отмены выступлений в России

Певец Валерий Меладзе намерен выступить в столице Узбекистана. Информация о его концерте размещена на портале по продаже билетов iticket.uz.

Стало известно о возобновлении концертной деятельности Меладзе
© globallookpress.com

Концерт Меладзе запланирован на 26 мая, певец выйдет на сцену дворца Дружбы народов.

«По многочисленным просьбам Валерий Меладзе вновь выступит со своим сольным концертом в Ташкенте», - отмечается в анонсе.

Ранее Валерий Меладзе оказался в центре скандала после своего выступления в Дубае. Там он со сцены поддержал украинскую националистическую кричалку. На певца обрушилась волна критики.

В Петербурге отменили восемь раз переносившийся концерт Валерия Меладзе

Концерты артиста были отменены в Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Ростове-на-Дону, а руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певца на предмет финансирования ВСУ.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий