Стало известно о возобновлении концертной деятельности Меладзе

Певец Валерий Меладзе намерен выступить в столице Узбекистана. Информация о его концерте размещена на портале по продаже билетов iticket.uz.

Концерт Меладзе запланирован на 26 мая, певец выйдет на сцену дворца Дружбы народов.

«По многочисленным просьбам Валерий Меладзе вновь выступит со своим сольным концертом в Ташкенте», - отмечается в анонсе.

Ранее Валерий Меладзе оказался в центре скандала после своего выступления в Дубае. Там он со сцены поддержал украинскую националистическую кричалку. На певца обрушилась волна критики.