Актер Панин отреагировал на объявление его в розыск

"Кроме смеха у меня это ничего не вызывает, потому что, естественно, никакой терроризм я не оправдывал и не оправдываю. Я с удовольствием приеду в Россию погостить, но после того, как снимут режим, который сейчас в России", – сказал Панин.

Ранее МВД РФ объявило 45-летнего актера Алексея Панина в розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Отмечается, что актер часто высказывался против политики Кремля и спецоперации на Украине. Панин также известен своим скандальным поведением. Актера замечали за дебошем в нетрезвом виде, он оскорблял правоохранителей в Петербурге и говорил о неоднозначной победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. До этого стало известно, что столичный суд принял решение о заочном аресте продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) и режиссера Ивана Вырыпаева. Их обвинили в фейках о Вооруженных силах России. Кроме того, МВД объявило Вырыпаева в розыск по уголовной статье.