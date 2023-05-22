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Актер Панин заявил, что решение МВД РФ объявить его в розыск "вызывает смех"

Российский актер Алексей Панин, проходящий по делу об оправдании терроризма, заявил, что решение МВД РФ объявить его в розыск вызывает смех, сообщает Газета.ру.

Актер Панин отреагировал на объявление его в розыск
© Москва24

"Кроме смеха у меня это ничего не вызывает, потому что, естественно, никакой терроризм я не оправдывал и не оправдываю. Я с удовольствием приеду в Россию погостить, но после того, как снимут режим, который сейчас в России", – сказал Панин.

Ранее МВД РФ объявило 45-летнего актера Алексея Панина в розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. Отмечается, что актер часто высказывался против политики Кремля и спецоперации на Украине. Панин также известен своим скандальным поведением. Актера замечали за дебошем в нетрезвом виде, он оскорблял правоохранителей в Петербурге и говорил о неоднозначной победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. До этого стало известно, что столичный суд принял решение о заочном аресте продюсера Александра Роднянского (признан в РФ иноагентом) и режиссера Ивана Вырыпаева. Их обвинили в фейках о Вооруженных силах России. Кроме того, МВД объявило Вырыпаева в розыск по уголовной статье.

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