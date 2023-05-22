$79.94+0.0386.50+0.22

Певица Ирина Дубцова заявила, что набрала вес из-за гормональной терапии

Певица Ирина Дубцова ответила в Telegram-канале на обвинения в лишнем весе. Дубцова объяснила, что поправилась из-за гормональной терапии, а не от переедания. Артистка принимала курс препаратов, чтобы избавиться от аутоиммунного заболевания щитовидной железы.

Ирина Дубцова набрала вес из-за гормональной терапии
© dubtsova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Во время недуга певица страдала от повышенного давления, бессонницы, панических атак и нестабильного веса - она то худела, то поправлялась.

Именно поэтому ей было необходимо лечение. Дубцова призналась, что ее очень расстраивают обвинения в полноте, потому что люди критикуют ее, не зная всей ситуации.

"Я так плакала! Я пила этот чертов курс гормонов месяцами и плакала! Каждый день! Когда кто-то в комментариях, что, кстати, бывает в моих соцсетях редко, обвиняет публичного человека в чем-либо, ставя при этом диагнозы, советуя "перестать жрать" и тому подобное, не задумывается о том, что у этого публичного человека происходит в жизни. Как правило, этим комментаторам и безграмотным редакторам "желтой" прессы не интересно творчество, успехи, концерты, достижения", - пожаловалась исполнительница.

Дубцова планирует взять себя в форму и похудеть после лечения. Дубцова поддержала поклонниц, которые сталкивались с похожим недугом, и посоветовала скорейшего выздоровления.

"Помните, все это из-за сильных стрессов. Берегите себя и свои нервы! Мне стало легче", - заключила Дубцова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий