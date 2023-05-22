Ирина Дубцова набрала вес из-за гормональной терапии

"Я так плакала! Я пила этот чертов курс гормонов месяцами и плакала! Каждый день! Когда кто-то в комментариях, что, кстати, бывает в моих соцсетях редко, обвиняет публичного человека в чем-либо, ставя при этом диагнозы, советуя "перестать жрать" и тому подобное, не задумывается о том, что у этого публичного человека происходит в жизни. Как правило, этим комментаторам и безграмотным редакторам "желтой" прессы не интересно творчество, успехи, концерты, достижения", - пожаловалась исполнительница.