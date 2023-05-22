Ирина Дубцова набрала вес из-за гормональной терапии

Певица Ирина Дубцова заявила, что набрала вес из-за гормональной терапии
Певица Ирина Дубцова ответила в Telegram-канале на обвинения в лишнем весе. Дубцова объяснила, что поправилась из-за гормональной терапии, а не от переедания. Артистка принимала курс препаратов, чтобы избавиться от аутоиммунного заболевания щитовидной железы.
Во время недуга певица страдала от повышенного давления, бессонницы, панических атак и нестабильного веса - она то худела, то поправлялась.
Именно поэтому ей было необходимо лечение. Дубцова призналась, что ее очень расстраивают обвинения в полноте, потому что люди критикуют ее, не зная всей ситуации.
"Я так плакала! Я пила этот чертов курс гормонов месяцами и плакала! Каждый день! Когда кто-то в комментариях, что, кстати, бывает в моих соцсетях редко, обвиняет публичного человека в чем-либо, ставя при этом диагнозы, советуя "перестать жрать" и тому подобное, не задумывается о том, что у этого публичного человека происходит в жизни. Как правило, этим комментаторам и безграмотным редакторам "желтой" прессы не интересно творчество, успехи, концерты, достижения", - пожаловалась исполнительница.
Дубцова планирует взять себя в форму и похудеть после лечения. Дубцова поддержала поклонниц, которые сталкивались с похожим недугом, и посоветовала скорейшего выздоровления.
"Помните, все это из-за сильных стрессов. Берегите себя и свои нервы! Мне стало легче", - заключила Дубцова.