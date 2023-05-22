Бородина ответила на подозрения в приеме препарата от диабета для похудения

Российская телеведущая Ксения Бородина ответила на подозрения в приеме популярного лекарства от диабета, используемого в качестве средства для похудения. Соответствующую сторис она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила скриншот чужой публикации, на которой изображен «Оземпик» (семаглутид) — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса.

«Все мои девочки пищат: "Видели, как похудели Галич и Бородина? Так вот на этом препарате», — гласит подпись к посту.

Бородина, в свою очередь, возмутилась данному высказываю и назвала его ложным, не раскрыв при этом автора цитаты.

«Распространение фейковой информации может довести вас до суда, девочка! Вы колите себе хоть лягушачью сперму, но меня в это не надо вмешивать, — заявила телезвезда. — Я категорически против этого препарата. Считаю, что чудес не бывает».

25 марта стало известно, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки «Оземпика» в Россию. Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.