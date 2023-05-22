Роман Каграманов объяснил свое желание жениться на Ольге Бузовой

«Оля — невероятной доброты человек. Ты приезжаешь к ней на съемку клипа, а она готовит тебе бутерброды с икрой, проверяет, поел ли ты… Это невероятно талантливый человек и добрый друг, который всегда тебе поможет», — заявил Каграманов порталу Teleprogramma.pro.