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Роман Каграманов объяснил свое желание жениться на Ольге Бузовой

Телеведущий Роман Каграманов заявил о готовности жениться на певице Ольге Бузовой. Он объяснил свое желание и рассказал о характере знаменитости.

Роман Каграманов объяснил свое желание жениться на Ольге Бузовой
© Слово и Дело

Каграманов снялся в нескольких клипах Бузовой и подружился с исполнительницей. Телеведущий не любит хейтеров знаменитости. Он считает артистку хорошим человеком и заявил, что готов жениться на ней.

«Оля — невероятной доброты человек. Ты приезжаешь к ней на съемку клипа, а она готовит тебе бутерброды с икрой, проверяет, поел ли ты… Это невероятно талантливый человек и добрый друг, который всегда тебе поможет», — заявил Каграманов порталу Teleprogramma.pro.

При этом он отметил, что скептически относится к отношениям с медийными личностями. По мнению телеведущего, у Бузовой та же история, что и у Насти Ивлеевой. Партнеры всегда стремятся что-то получить от знаменитостей, поэтому им сложно найти вторую половину.

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