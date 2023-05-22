Роман Каграманов объяснил свое желание жениться на Ольге Бузовой
Телеведущий Роман Каграманов заявил о готовности жениться на певице Ольге Бузовой. Он объяснил свое желание и рассказал о характере знаменитости.
Каграманов снялся в нескольких клипах Бузовой и подружился с исполнительницей. Телеведущий не любит хейтеров знаменитости. Он считает артистку хорошим человеком и заявил, что готов жениться на ней.
«Оля — невероятной доброты человек. Ты приезжаешь к ней на съемку клипа, а она готовит тебе бутерброды с икрой, проверяет, поел ли ты… Это невероятно талантливый человек и добрый друг, который всегда тебе поможет», — заявил Каграманов порталу Teleprogramma.pro.
При этом он отметил, что скептически относится к отношениям с медийными личностями. По мнению телеведущего, у Бузовой та же история, что и у Насти Ивлеевой. Партнеры всегда стремятся что-то получить от знаменитостей, поэтому им сложно найти вторую половину.