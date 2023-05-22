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Охранником Тейлор Свифт стал ее поклонник, который не смог купить билеты на концерт

Поклонник Тейлор Свифт стал охранником во время тура певицы Eras Tour. Дэвис Перриго принял такое решение после того, как не смог купить билеты на выступление исполнительницы. Об этом пишет People.

Охранником Тейлор Свифт стал ее поклонник
© Газета.Ru

Житель Нэшвилла, Дэвис Перриго, стал популярным в этом месяце после того, как в интернете появились видеозаписи, на которых он работает охранником на концертах Свифт на стадионе Nissan Stadium и подпевает ее главные песни.

В разговоре с журналистами Перриго признался, что он большой фанат Свифт. Он не смог достать билет на концерт, поэтому он устроился работать охранником на стадионе, надеясь, что таким образом сможет попасть на шоу. По его словам, во время одного из концертов служба безопасности певицы была вынуждена сделать ему замечание, сказав, что он "слишком усердствует" и ему "нужно сбавить обороты". Охрана также предупредила его, что он не может записывать себя на телефон, стоя прямо перед сценой.

"Это действительно было благословением, что я не купил билеты. Я бывал на всевозможных спортивных мероприятиях, но это было самое громкое, что я когда-либо выдел", - поделился Дэвис Перриго.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Тейлор Свифт заметили за поцелуями с Мэтти Хилли после слухов о романе.

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