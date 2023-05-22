Ланская рассказала о проблемах с выплатой ипотеки

Актриса Валерия Ланская решила приобрести квартиру в ипотеку, однако позже она столкнулась с проблемами с выплатами. Об этом артистка рассказала в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион».

© Вечерняя Москва

Ланская взяла ипотеку на 23 года, чтобы приобрести жилплощадь стоимостью 20 миллионов рублей. При этом еще пять миллионов рублей пришлось добавить из личных накоплений.

С эпидемией коронавируса у актрисы начались проблемы с заработком: как и многие другие звезды, она осталась практически без источника дохода. При ежемесячной сумме взноса около 120 тысяч рублей, она получала лишь зарплату в театре — ровно 40 тысяч рублей.

— Все, что я зарабатывала, я вкладывала и вкладывала. Банк пошел навстречу: позволил выплачивать на протяжении полугода 30 процентов от суммы ежемесячного взноса, — рассказала она.

Позже Ланская узнала, что для компенсации тех 70 процентов, что она недоплачивала банку ежемесячно, ей придется платить кредит еще как минимум два года.