Рэпер Schokk раскрыл подробности инцидента с российским флагом

Рэпер Schokk (Дмитрий Бамберг) в беседе с РИА Новости раскрыл подробности инцидента, когда ему запретили вынести на сцену российский флаг в одном из московских клубов.

Фото: Страница Димы Бамберга во «ВКонтакте» Страница Димы Бамберга во «ВКонтакте»

По словам музыканта, охрана пыталась обвинить его в экстремизме, а после эмоционального ответа со сцены вызвала полицию.

Бамберг заявил, что ему «удалось привлечь общественное внимание к этому абсурду», а правоохранительные органы разобрались в ситуации и не стали предъявлять ему претензий.

20 мая рэпер Schokk во время своего концерта, проходившего в клубе Urban в арт-пространстве «Флакон», пожаловался со сцены, что ему запретили пронести российский флаг. По его словам, его пронесли тайком.