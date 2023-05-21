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31 минуту назад

Рэпер Schokk раскрыл подробности инцидента с российским флагом

Lenta.ru

Рэпер Schokk (Дмитрий Бамберг) в беседе с РИА Новости раскрыл подробности инцидента, когда ему запретили вынести на сцену российский флаг в одном из московских клубов.

Рэпер Schokk раскрыл подробности инцидента с российским флагом
Фото: Страница Димы Бамберга во «ВКонтакте»Страница Димы Бамберга во «ВКонтакте»

По словам музыканта, охрана пыталась обвинить его в экстремизме, а после эмоционального ответа со сцены вызвала полицию.

Бамберг заявил, что ему «удалось привлечь общественное внимание к этому абсурду», а правоохранительные органы разобрались в ситуации и не стали предъявлять ему претензий.

20 мая рэпер Schokk во время своего концерта, проходившего в клубе Urban в арт-пространстве «Флакон», пожаловался со сцены, что ему запретили пронести российский флаг. По его словам, его пронесли тайком.

Организаторы, комментируя негодование музыканта, заявили в неофициальной беседе, что не пропускают с флагами из-за возможных провокаций.

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