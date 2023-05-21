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Кудрявцева рассказала о лечении в клинике неврозов

Лера Кудрявцева рассказала о лечении в клинике неврозов вместе с певицей Ириной Дубцовой. В микроблоге она написала о том, что много лет назад лежала в медучреждении вместе с певицей.

Кудрявцева рассказала о лечении в клинике неврозов
© РИА Новости

«Да-да-да, мы психические, если что! И это нормально. Я ее туда притащила. Мы там отсыхали после своих нервных потрясений», — посмеялась Лера.

Как оказалось, именно в клинике Дубцова написала текст хита «Сдавайся», который исполняет Сергей Лазарев. Кудрявцева уточнила, что певица записала слова песни прямо при ней на капоте машины, когда они вышли покурить на улицу, - пишет moslenta.

Ведущая передач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Лера Кудрявцева вышла на связь с поклонниками в социальных сетях, где рассказала им о трудном периоде в своей жизни. Телеведущая призналась, что бывают такие дни, когда у нее совершенно не возникает желания подойти к телефону. В эти периоды, по словам Кудрявцевой, ей хочется побыть одной, подумать, «замкнуться в своем мире и никого не впускать».

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