Арнольд Шварценеггер собрался жить вечно

Я по-прежнему тренируюсь каждый день, каждый день езжу на велосипеде и снимаюсь в кино — шоу-бизнес — это ещё одна часть моей жизни. Я люблю всё, что я делаю. И я не жду выхода на пенсию. Мой план — жить вечно — и пока он реализовывается хорошо!