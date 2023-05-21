Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса

Ани Лорак передаст средства детям, пострадавшим во время боевых действий в Донбассе. Об этом пишет портал slovodel.com.

Певица приняла участие в сборе пожертвований, приуроченном ко Дню защиты детей. В личном блоге звезда разместила пост, в котором обратилась к поклонникам с просьбой поддержать фонд«Счастливое детство», который занимается сбором средств для воспитанников Шахтерского детского дома-интерната в Донецкой Народной Республике, Краснодонского детского дома-интерната в Луганской Народной Республике, а также Терпеньевской специальной общеобразовательной школы-интерната в Запорожской области.

«Мое детство прошло в школе-интернате, и я не понаслышке знаю проблемы и сложности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой», - написала певица.