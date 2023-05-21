Лорак приняла участие в благотворительном сборе для детей Донбасса
Ани Лорак передаст средства детям, пострадавшим во время боевых действий в Донбассе. Об этом пишет портал slovodel.com.
Певица приняла участие в сборе пожертвований, приуроченном ко Дню защиты детей. В личном блоге звезда разместила пост, в котором обратилась к поклонникам с просьбой поддержать фонд«Счастливое детство», который занимается сбором средств для воспитанников Шахтерского детского дома-интерната в Донецкой Народной Республике, Краснодонского детского дома-интерната в Луганской Народной Республике, а также Терпеньевской специальной общеобразовательной школы-интерната в Запорожской области.
«Мое детство прошло в школе-интернате, и я не понаслышке знаю проблемы и сложности детей. Мечтаю, чтобы каждое детское сердце было согрето теплом и заботой», - написала певица.
Президент Украины Владимир Зеленский внес некоторых звезд в личный санкционный список. Известно, что в него вошли Ани Лорак, Анна Седокова, Регина Тодоренко и Таисия Повалий. https://news.rambler.ru/starlife/49576397/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink