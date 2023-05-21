Петросян рассказал о своем здоровье после госпитализации

Евгений Петросян в начале мая почувствовал себя плохо в собственной квартире. Его супруга Татьяна Брухунова вызвала бригаду скорой помощи, которая и госпитализировала немолодого юмориста.

В СМИ и социальных сетях стала появляться информация о том, что Евгений Ваганович в реанимации, также перечислялись различные серьезные диагнозы артиста.

Татьяна Брухунова опровергла слухи о критическом состоянии супруга и попросила прекратить хайп на его имени. Затем на связь с поклонниками вышел сам Петросян, сообщив, что с ним все в порядке.

Затем артист, будучи гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ заявил, что он лишь планово проверялся два дня.

«Еще не доехал до больницы, а мне уже звонили отовсюду. Сейчас все в порядке, представьте себе!» — ответил Петросян на вопрос о своем состоянии.

Также он сообщил, что в реанимацию не попадал. Недостоверные диагнозы, обнародованные в СМИ, обсуждать не станет. И вообще эта ситуация похожа то случай, уже имевший место быть в его жизни, - рассказывает портал vokrug.tv.

«20 лет назад я ехал в больницу проверяться. Не доехал, потому что у меня появились неотложные дела. А на следующий день в прессе все мои диагнозы и анализы напечатали крупным планом», — посмеялся артист.