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Петросян рассказал о своем здоровье после госпитализации

Евгений Петросян в начале мая почувствовал себя плохо в собственной квартире. Его супруга Татьяна Брухунова вызвала бригаду скорой помощи, которая и госпитализировала немолодого юмориста.

Петросян рассказал о своем здоровье после госпитализации
© РИА Новости

В СМИ и социальных сетях стала появляться информация о том, что Евгений Ваганович в реанимации, также перечислялись различные серьезные диагнозы артиста.

Татьяна Брухунова опровергла слухи о критическом состоянии супруга и попросила прекратить хайп на его имени. Затем на связь с поклонниками вышел сам Петросян, сообщив, что с ним все в порядке.

Затем артист, будучи гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ заявил, что он лишь планово проверялся два дня.

«Еще не доехал до больницы, а мне уже звонили отовсюду. Сейчас все в порядке, представьте себе!» — ответил Петросян на вопрос о своем состоянии.

Также он сообщил, что в реанимацию не попадал. Недостоверные диагнозы, обнародованные в СМИ, обсуждать не станет. И вообще эта ситуация похожа то случай, уже имевший место быть в его жизни, - рассказывает портал vokrug.tv.

«20 лет назад я ехал в больницу проверяться. Не доехал, потому что у меня появились неотложные дела. А на следующий день в прессе все мои диагнозы и анализы напечатали крупным планом», — посмеялся артист.

2 мая появилась информация о госпитализации Евгения Петросяна. ; мая он сообщил, что его выписали.

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