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Стас Барецкий заявил о предложении руки и сердца Алле Пугачевой

О предложении руки и сердца певице Алле Пугачевой заявил шоумен Стас Барецкий в интервью PROZVEZD. Он отметил, что примадонна якобы согласилась выйти за него замуж.

Стас Барецкий заявил о предложении руки и сердца Алле Пугачевой
© Мослента

«Сначала она смеялась, но потом согласилась, чему я несказанно рад! И вот теперь мы решили связать наш союз узами брака», — сообщил Барецкий журналистам.

Шоумен утверждает, что во время недавнего приезда Пугачевой в Россию они проводили время вместе. По его словам, певица намерена развестись со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Барецкий сообщил о покупке замка Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. Он заявил о планах организовать в особняке морг.

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