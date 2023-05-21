«Очень слабо»: публика недовольна выступлением вышедшего из рехаба Гуфа

В VK Stadium в Москве рэпер Гуф дал концерт, посвященный 15-летию первого альбома «Город дорог». До этого выступление несколько раз переносилось из-за проблем со здоровьем музыканта.

Но и долгожданный концерт огорчил фанатов. Как сообщает СтарХит, началось с того, что исполнитель опоздал на полтора часа. Затем выступление прошло по укороченной программе и многие хиты зрители не услышали.

«Начал в девять, закончил в 10 - это же мало. По любому был под чем-то, все слова забылись, как-то все неорганизованно, странно, неприятный осадок»; «Очень слабо, так долго ждал этот концерт, а Гуф просто забывал слова, диджей останавливал треки», - публика сочла мероприятие практически провальным.

Этот концерт стал первым после того, как рэпер вышел из рехаба. Очередной наркотический срыв случился у него в начале марта.