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«Очень слабо»: публика недовольна выступлением вышедшего из рехаба Гуфа

В VK Stadium в Москве рэпер Гуф дал концерт, посвященный 15-летию первого альбома «Город дорог». До этого выступление несколько раз переносилось из-за проблем со здоровьем музыканта.

«Очень слабо»: публика недовольна выступлением вышедшего из рехаба Гуфа
© РИА Новости

Но и долгожданный концерт огорчил фанатов. Как сообщает СтарХит, началось с того, что исполнитель опоздал на полтора часа. Затем выступление прошло по укороченной программе и многие хиты зрители не услышали.

«Начал в девять, закончил в 10 - это же мало. По любому был под чем-то, все слова забылись, как-то все неорганизованно, странно, неприятный осадок»; «Очень слабо, так долго ждал этот концерт, а Гуф просто забывал слова, диджей останавливал треки», - публика сочла мероприятие практически провальным.

Этот концерт стал первым после того, как рэпер вышел из рехаба. Очередной наркотический срыв случился у него в начале марта.

Юлия Королева была замужем за рэпером Гуфом около полутора лет, у них есть общая дочь Тина. Не так давно пара разошлась после очередного срыва страдающего от зависимостей музыканта.

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