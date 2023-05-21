На концерте Билана возник пожар

Дима Билан отметил, что каждый выход на сцену за наградой отнимает у него много энергии и нервов. Билан уверен, что приобрел фобию, которая связана с получением наград и призов. Он подчеркнул, что работа с психологом на протяжении двух лет помогла ему справиться с душевными переживаниями.