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11 минут назад

На концерте Билана возник пожар

Ирина Лебедева

Дима Билан начал большой концертный тур по России. Накануне певец выступал в Краснодаре. Как сообщает «Комсомольская Правда», на концерте был настоящий аншлаг.

На концерте Билана возник пожар
Фото: ТАССТАСС

Затем музыкант участвовал в празднике по случаю открытия нового отеля в Анапе. На открытой площадке собралось множество людей.

Во время исполнения одной из композиций случилось чрезвычайное происшествие. Вспыхнула музыкальная колонка.

Публика была напугана, но команда певца быстро удалила со сцены горящий предмет и ликвидировала огонь.

«Видите какая у нас энергетика? Воспламеняющая энергетика такая», - успокоил Билан поклонников.

Дима Билан отметил, что каждый выход на сцену за наградой отнимает у него много энергии и нервов. Билан уверен, что приобрел фобию, которая связана с получением наград и призов. Он подчеркнул, что работа с психологом на протяжении двух лет помогла ему справиться с душевными переживаниями.

«Я столько наград получил за свою жизнь, за деятельность свою 20 с лишним лет, что у меня нервный тик начинается, когда объявляют мое имя и фамилию», признался артист.

Шоу-бизнес,Дима Билан,
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