На концерте Билана возник пожар

Дима Билан начал большой концертный тур по России. Накануне певец выступал в Краснодаре. Как сообщает «Комсомольская Правда», на концерте был настоящий аншлаг.
Затем музыкант участвовал в празднике по случаю открытия нового отеля в Анапе. На открытой площадке собралось множество людей.
Во время исполнения одной из композиций случилось чрезвычайное происшествие. Вспыхнула музыкальная колонка.
Публика была напугана, но команда певца быстро удалила со сцены горящий предмет и ликвидировала огонь.
«Видите какая у нас энергетика? Воспламеняющая энергетика такая», - успокоил Билан поклонников.
Дима Билан отметил, что каждый выход на сцену за наградой отнимает у него много энергии и нервов. Билан уверен, что приобрел фобию, которая связана с получением наград и призов. Он подчеркнул, что работа с психологом на протяжении двух лет помогла ему справиться с душевными переживаниями.
«Я столько наград получил за свою жизнь, за деятельность свою 20 с лишним лет, что у меня нервный тик начинается, когда объявляют мое имя и фамилию», признался артист.