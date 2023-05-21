SHAMAN решил увековечить свое творчество

Ярослав Дронов, известный публике под сценическим псевдонимом SHAMAN, собрался записать песню, поместив ее в капсулу времени. И лишь через 1000 лет потомки смогут ее вскрыть.

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Местоположение капсулы будет засекречено, о нем будет знать всего один человек, который будет передавать эту тайну из поколения в поколение, - пишет 5 Канал.

Такой план родился у певца на его концерте в Крокусе при встрече с публикой. Поклонники из Казахстана, Германии, Израиля, Белоруссии с помощью фан-клуба артиста оставили Ярославу пожелания в капсуле, которую он должен открыть только через год.

Соответственно, SHAMAN предложил ответный ход.

«И никто, кроме тех людей, которые откроют ее через 1000 лет, не услышат этой песни», - пошутил он.