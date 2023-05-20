Супруга Смольянинова* оказалась в бедственном положении

Артур Смольянинов* после начала специальной военной операции на Украине стал резко критиковать Россию и уехал за рубеж. Как

пишет Экспресс газета, актер сейчас находится в Соединенных Штатах.

Его бывшая супруга Дарья Мельникова осталась не только без помощи в воспитании сыновей, но и вынуждена выплачивать ипотеку, которую в свое время они со Смольяниновым брали.

Мельникова говорит, что у Артура не было какой-либо собственности, однако алименты он выплачивал добросовестно. Теперь же сбежавший в США актер не помогает детям никак. А если Дарья не найдет денег на ипотеку, ее с детьми просто выселят.

«Ну что ж. Ищу партнера для совместной выплаты ипотеки. Неплатежеспособных просьба не беспокоить», — печально пошутила актриса в микроблоге.

Актер Артур Смольянинов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.