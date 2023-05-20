Супруга Смольянинова* оказалась в бедственном положении
Артур Смольянинов* после начала специальной военной операции на Украине стал резко критиковать Россию и уехал за рубеж. Как
пишет Экспресс газета, актер сейчас находится в Соединенных Штатах.
Его бывшая супруга Дарья Мельникова осталась не только без помощи в воспитании сыновей, но и вынуждена выплачивать ипотеку, которую в свое время они со Смольяниновым брали.
Мельникова говорит, что у Артура не было какой-либо собственности, однако алименты он выплачивал добросовестно. Теперь же сбежавший в США актер не помогает детям никак. А если Дарья не найдет денег на ипотеку, ее с детьми просто выселят.
«Ну что ж. Ищу партнера для совместной выплаты ипотеки. Неплатежеспособных просьба не беспокоить», — печально пошутила актриса в микроблоге.
Актер Артур Смольянинов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.