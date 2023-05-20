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Бондарчук рассказала о том, сколько алкоголя может выпить

Светлана Бондарчук в личном Телеграм-канале отвечает на вопросы подписчиков. В частности, один из фолловеров поинтересовался ее отношением к спиртному.

Бондарчук рассказала о том, сколько алкоголя может выпить
© РИА Новости

«Сколько алкоголя вы можете выпить за вечер?» - спросил он.

Светлана ответила очень обстоятельно.

«Смотря какого. Давайте уточним. Если это шампанское, то легко могу выпить бутылку. Если это коктейль "Негрони", то от пары бокалов мне будет весело, а к третьему уже будет вопрос. Но в целом я крепкая», - похвасталась телеведущая.

Ранее Бондарчук объяснила, почему решила пойти к психологу с 31-летним сыном. Она рассказала, что в ее отношениях с первенцем есть непроговоренные и непроработанные вещи, которые надо завершить. Инициатором похода к специалисту стала она, а сын поддержал мать, назвав идею «клевой».

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