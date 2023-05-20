Бондарчук рассказала о том, сколько алкоголя может выпить

«Смотря какого. Давайте уточним. Если это шампанское, то легко могу выпить бутылку. Если это коктейль "Негрони", то от пары бокалов мне будет весело, а к третьему уже будет вопрос. Но в целом я крепкая», - похвасталась телеведущая.