Бондарчук рассказала о том, сколько алкоголя может выпить
Светлана Бондарчук в личном Телеграм-канале отвечает на вопросы подписчиков. В частности, один из фолловеров поинтересовался ее отношением к спиртному.
«Сколько алкоголя вы можете выпить за вечер?» - спросил он.
Светлана ответила очень обстоятельно.
«Смотря какого. Давайте уточним. Если это шампанское, то легко могу выпить бутылку. Если это коктейль "Негрони", то от пары бокалов мне будет весело, а к третьему уже будет вопрос. Но в целом я крепкая», - похвасталась телеведущая.
Ранее Бондарчук объяснила, почему решила пойти к психологу с 31-летним сыном. Она рассказала, что в ее отношениях с первенцем есть непроговоренные и непроработанные вещи, которые надо завершить. Инициатором похода к специалисту стала она, а сын поддержал мать, назвав идею «клевой».