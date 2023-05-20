Умер непризнанный сын Алена Делона

Фотограф Кристиан Аарон Булонье был найден мертвым в своей квартире в Париже. Матерью Кристиана была известная в свое время актриса и модель Криста Пэффген, выступавшая под псевдонимом Нико. В 1962 году у нее родился сын, отцом которого она называла Алена Делона.

Сам Делон не признавал сына, однако его мать Эдит Арнольд приняла Булонье как родного внука, - пишет gazeta.ru со ссылкой на издание Le Parisien.

Кристиану было 60 лет, и последние годы жизни он провел в инвалидном кресле после неудачного падения. Ряд СМИ писал о том, что Булонье страдал наркозависимостью.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти фотографа. Его тело было обнаружено через несколько дней после ухода из жизни. Женщину, которая находилась с ним, арестовали за «неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности».