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Умер непризнанный сын Алена Делона

Фотограф Кристиан Аарон Булонье был найден мертвым в своей квартире в Париже. Матерью Кристиана была известная в свое время актриса и модель Криста Пэффген, выступавшая под псевдонимом Нико. В 1962 году у нее родился сын, отцом которого она называла Алена Делона.

Умер непризнанный сын Алена Делона
© РИА Новости

Сам Делон не признавал сына, однако его мать Эдит Арнольд приняла Булонье как родного внука, - пишет gazeta.ru со ссылкой на издание Le Parisien.

Кристиану было 60 лет, и последние годы жизни он провел в инвалидном кресле после неудачного падения. Ряд СМИ писал о том, что Булонье страдал наркозависимостью.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти фотографа. Его тело было обнаружено через несколько дней после ухода из жизни. Женщину, которая находилась с ним, арестовали за «неоказание помощи лицу, находящемуся в опасности».

Алену Делону, секс-символу 1960-х — 1980-х годов, 87 лет. Весной 2022 года звезда заявил о намерении уйти из жизни с помощью эвтаназии и даже, как писали СМИ, составил завещание.

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