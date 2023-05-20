Алибасов рассказал об отношении Пугачевой к Распутиной

Маша Распутина с 90-е годы стремительно сделала карьеру в шоу-бизнесе. Девушка-провокация в ярких нарядах и со своеобразным голосом быстро завоевала популярность у зрителей, - пишет СтарХит.

Однако многие коллеги по цеху были настроены против конкурентки. Не понравилась Маша и Алле Пугачевой. Об этом рассказал Бари Алибасов в эфире передачи «Императрицы шоу-бизнеса» на МУЗ ТВ.

«Ее не любили все артистки и не переваривали, прям все. При всей моей любви к Алле Пугачевой, когда мы заговаривали о Распутиной, всегда было какое-то пренебрежительное отношение к Маше», — вспоминал основатель группы «На-На».

С 1999 года Распутина замужем за бизнесменом Виктором Захаровым супруги живут душа в душу.

«Я всегда говорю, что Бог мне послал ее за мои грехи. Шучу, конечно. У нас хорошие отношения. И чем больше грязи выливают на Марию, тем наши чувства становятся крепче», — заявил муж певицы.