Рэпера VERBEE жестоко избили в Саранске

«Знаете, во всей этой ситуации самое ужасное, что в такое непростое время для нашей страны, для всех нас - мы все должны быть вместе, помогать друг другу, но вместо этого 5 человек выбегают на меня одного, бьют конкретно по лицу, все вокруг, включая охрану, испаряются. Благо, что мои ребята подоспели вовремя. Меня конкретно пронесло, обошлось легкой черепно-мозговой и наложили пару швов. Все подробности будут после выступления. Спасибо за слова поддержки. Но пока могу сказать одно - кто-то хотел, чтобы я не мог выступать. Подробности, как я сказал позже», - объяснил пострадавший артист.