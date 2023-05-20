Рэпера VERBEE жестоко избили в Саранске
На Евгения Вербицкого, известного под сценическим псевдонимом VERBEE, во время гастролей в Саранске напали пятеро хулиганов. Об этом сообщил в микроблоге его агент Павел Емелин
Емелин выставил видеоролик с медиками скорой помощи, вызванными на место происшествия, - информирует gazeta.ru.
«Я в шоке, что на улицах до сих пор решают вопросы кулаками», — написал он.
Затем сам Евгений в Телеграм-канале дал первый комментарий случившемуся.
«Знаете, во всей этой ситуации самое ужасное, что в такое непростое время для нашей страны, для всех нас - мы все должны быть вместе, помогать друг другу, но вместо этого 5 человек выбегают на меня одного, бьют конкретно по лицу, все вокруг, включая охрану, испаряются. Благо, что мои ребята подоспели вовремя. Меня конкретно пронесло, обошлось легкой черепно-мозговой и наложили пару швов. Все подробности будут после выступления. Спасибо за слова поддержки. Но пока могу сказать одно - кто-то хотел, чтобы я не мог выступать. Подробности, как я сказал позже», - объяснил пострадавший артист.
VERBEE — популярный российский исполнитель. Первый успех пришел к артисту благодаря трекам «Зацепила» и «Давай взорвем», которые моментально ворвались в топы различных музыкальных чартов. Его альбом под названием «Простой» за короткое время набрал более 8 млн прослушиваний Вконтакте.